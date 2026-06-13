Endrick faz o gol da vitória do Brasil no último amistoso. Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Se formos analisar friamente, não existem tantos motivos para acreditar no hexa brasileiro nesta Copa do Mundo. Nas últimas edições, sempre que enfrentamos seleções europeias de alto nível, acabamos ficando pelo caminho. Além disso, há adversários que chegam com elencos impressionantes, recheados de talento em praticamente todas as posições. Enquanto isso, nossa renovação ainda parece incompleta, temos pouca qualidade em alguns setores do campo e ainda tivemos lesões de jogadores importantes.

Mas quero me apegar nos pontos positivos.

O Brasil tem um dos técnicos mais vencedores do futebol mundial. Pelos relatos dos próprios jogadores, ele mudou o ambiente da Seleção, fortaleceu o grupo e trouxe uma mentalidade diferente.

Claro que os protagonistas precisam aparecer. Vini Jr. e Raphinha terão de assumir a responsabilidade e entregar atuações acima daquelas que apresentaram ao longo do ciclo. A bola parada ofensiva também pode ser uma arma importante, com zagueiros acostumados a fazer gols.

Como esperança, há jovens que parecem destinados a momentos especiais. Endrick é um deles, Rayan também vive um grande momento, e Danilo aproveita as oportunidades que recebe.

A Copa não premia necessariamente o melhor time, mas quem está mais preparado durante o período da competição. Quantos favoritos ficaram pelo caminho ao longo da história do torneio?