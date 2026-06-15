Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Espanha e Cabo Verde
Opinião

Momentos que só a Copa proporciona 

Zebras fazem parte do futebol e acontecem com certa frequência, mas poucas têm proporção tão grande quanto esta

Nani Chemello

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