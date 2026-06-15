Momentos que só a Copa proporciona 

Vozinha se tornou o goleiro mais velho a ter um jogo sem sofrer gols em Copas do Mundo. ROBERTO SCHMIDT / AFP

A redação foi à loucura com o empate inesperado entre Espanha e Cabo Verde. Zebras fazem parte do futebol e acontecem com certa frequência, mas poucas têm proporção tão grande quanto esta. De um lado, a Espanha, líder do ranking mundial, com um elenco que mescla jovens talentos e jogadores experientes, apontada como uma das principais favoritas ao título. Do outro, Cabo Verde, estreante em Copas do Mundo.

O 0 a 0 não foi apenas uma surpresa. Foi mais uma prova de que a Copa do Mundo é diferente de qualquer outra competição.

Um goleiro inspirado, uma defesa organizada, uma bola na trave ou um lance desperdiçado podem mudar completamente uma história. A Espanha atacou durante praticamente os 90 minutos, enquanto Cabo Verde se defendeu como pôde, com pouca posse de bola, mas muita disciplina tática e entrega. E contou com uma atuação gigantesca do goleiro Vozinha. Aos 40 anos, ele protagonizou uma das performances mais marcantes desta primeira fase e já se coloca como um dos personagens do torneio.

O arqueiro é, inclusive, um dos elos entre Brasil e Cabo Verde, o que torna esse resultado tão comemorado por mim e pelos colegas. Seu nome, Josimar, é uma homenagem ao ex-lateral-direito da Seleção Brasileira e do Botafogo, que brilhou na Copa do Mundo de 1986.

Além disso, ouvir o português nas entrevistas, reconhecer expressões tão parecidas com as nossas e acompanhar a emoção dos cabo-verdianos criam uma identificação imediata.

Esse resultado mostra que a imprevisibilidade e a alegria – não só pelo próprio país – são o que fazem da Copa do Mundo algo tão especial.