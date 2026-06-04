As escolhas que podem salvar o ano do Inter

Fabinho Soldado contratou seis jogadores no começo do ano. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

Essa pode ser a janela de transferências mais importante dos últimos anos para o Colorado. Em 2025, a direção errou na metade da temporada, pecou nas contratações (ou falta delas) e o resultado foi um segundo semestre desesperador. O que pode salvar o Inter do rebaixamento é a melhora do elenco para a disputa do returno do Brasileirão.

Nesse contexto, é também a janela para avaliar a qualidade do trabalho de Fabinho Soldado como executivo de futebol do Inter.

O desafio é grande, e ele deixa isso claro para a torcida. Seus primeiros movimentos foram interessantes, trouxe jogadores que já viveram momentos bons, mas que perderam espaço, ou seja, que precisam do Inter para retomar um protagonismo. Além disso, custam pouco aos cofres, tanto em salário, quanto em transferência, com metas estipuladas para investimento maior. É essa linha que será seguida agora.

Na falta de dinheiro, com a chegada de um fair play financeiro da CBF, com uma folha de pagamento baixa e que não tem margem de aumento, a criatividade e o poder de convencimento são fundamentais para contratações.

O elenco atual carece em qualidade, mas também em características que hoje são essenciais no futebol e auxiliam muitos clubes em campanhas seguras de Brasileirão, como vigor físico e velocidade. Isso precisa ser priorizado nos próximos reforços.

Se ao final da janela, Fabinho conseguir agregar qualidade sem comprometer as finanças, seu objetivo estará cumprido e seu nome ganha força para uma continuidade mesmo com mudança de gestão.