Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Paixão colorada
Opinião

As escolhas que podem salvar o ano do Inter

Contratações precisam ser certeiras para o segundo semestre

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS