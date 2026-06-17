A missão do novo zagueiro do Inter

Maripán disputou 36 jogos na temporada. Instagram / Guillermo Maripán

O primeiro movimento do Inter para o segundo semestre precisava ser a contratação de um zagueiro. Por isso a direção está trazendo Guillermo Maripán.

O chileno, de 32 anos, chega com uma bagagem no futebol europeu. Defendeu o Alavés, da Espanha, o Monaco, da França, e o Torino, da Itália. Apesar da idade, não se trata de um atleta em fim de carreira.

Maripán chega com ritmo de jogo após atuar normalmente nas últimas temporadas, alternando entre o banco de reservas e a titularidade. Ele esteve entre os 11 iniciais na maioria dos amistosos disputados pelo Chile em 2026.

Dentro de campo, é um zagueiro de 1,92m, forte fisicamente e com características de liderança, aquele perfil de “xerife”. Apesar da altura, sua bola aérea defensiva não é um ponto forte, assim como a construção de jogo. De positivo, ganha muitos duelos no chão e tem bom posicionamento.

Situação financeira

A preocupação, para mim, está no aspecto financeiro. Como chega livre no mercado, as luvas são elevadas e acabam diluídas ao longo do contrato, aumentando o custo mensal.

O Inter garante que a folha salarial não crescerá e que algumas saídas compensarão o investimento, então penso valer a pena, até porque o Inter convive com uma régua muito baixa na defesa.

Maripán não precisa chegar para ser um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Não espero um craque. Sua única missão é entregar mais segurança do que as opções atuais para que o time tenha um segundo semestre mais tranquilo e estável no Brasileirão.