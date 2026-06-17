Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Xerife
Opinião

A missão do novo zagueiro do Inter

Chileno é o primeiro reforço colorado da janela de transferências

Nani Chemello

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