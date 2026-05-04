Vitória mostra que Pezzolano aprendeu com os erros

O Inter venceu o Fluminense em casa por 2 a 0. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Ufa! O Inter voltou a vencer no Beira-Rio! E, para mim, os três pontos vieram desde a escalação, que é a ideal pelo que o elenco colorado oferece. Com a entrada de Matheus Bahia, Bernabei mais uma vez teve liberdade para atacar e assumiu a artilharia do Inter no ano.

Alerrandro se afirmou na titularidade, aproveitou a sequência, deu mais uma bonita assistência na sua melhor característica, que é o pivô, e fez gol de centroavante, bem posicionado para aproveitar a única oportunidade que surgiu.

O primeiro tempo foi de controle defensivo do Inter, e essa deve ser a prioridade sempre. Não sofrer gols faz o Inter estar mais próximo de marcar o seu.

Já a segunda etapa foi importante para mostrar que Paulo Pezzolano evoluiu sua ideia. Contra o São Paulo, o Inter também abriu o marcador na primeira etapa, mas pecou recuando demais o time e dando liberdade para o adversário. Contra o Fluminense foi diferente.

No segundo tempo, o Inter, com a entrada de Vitinho, ganhou mais fôlego e escape de velocidade. O time soube aproveitar os problemas físicos do Fluminense e adiantou a marcação em diversos momentos, criando outras oportunidades de ampliar o placar. Por preciosismo, cedeu também chances ao adversário, mas Anthoni fez uma partida como não fazia há muito tempo e evitou um revés.