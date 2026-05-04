Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Alívio colorado
Notícia

Vitória mostra que Pezzolano aprendeu com os erros

Atuação no Beira-Rio teve segurança defensiva e sinais de avanço coletivo

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS