Vantagem não pode ser sinônimo de conforto para o Inter na Copa do Brasil

Inter tem vantagem de um gol para o jogo de volta. Ricardo Duarte / SC Internacional

Antes de voltar o foco ao Brasileirão, o Inter tem um dever nesta terça (12): se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. É um duelo que, mesmo com a vantagem, exige atenção máxima.

O Athletic certamente vai partir para cima do Inter. Afinal, não tem nada a perder. O primeiro jogo, inclusive, já serviu como alerta para o Colorado. O clube mineiro mostrou ser uma equipe fisicamente forte e bem organizada taticamente. Por isso, todo cuidado é pouco. Um gol sofrido recoloca o confronto em igualdade e aumenta a pressão da partida.

O zagueiro Belezi, em entrevista recente, falou sobre a classificação estar em aberto, e afirmou que o time precisará buscar gol desde o começo.

Por um lado, isso pode ser favorável ao Inter, que pode atuar do jeito que se sente mais confortável, mesmo no Beira-Rio, deixando o adversário com a bola e explorando contra-ataques para matar qualquer esperança mineira. Por outro, manter posse longe do próprio gol e evitar uma pressão do Athletic permite ao Inter um jogo de maior controle. Confio em Paulo Pezzolano para definir a melhor postura para encarar a partida.

Independentemente da estratégia adotada, o Inter não pode, de maneira alguma, ficar de fora das oitavas de final. Só de premiação são R$ 3 milhões, além de ser a última esperança de título no ano, que, por mais impossível que pareça pensar, no ano passado a competição mostrou que abre margem para times de menor qualidade chegarem longe, desde que pensem passo a passo.