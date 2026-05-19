Uma sugestão ousada para a direção do Inter

Mosaico foi ação conjunta entre Inter e Guarda Popular. Ricardo Duarte / SC Internacional

O Inter estreou no sábado (16) uma das camisas mais lindas e significativas da história do clube. Baseada na maior e mais inesperada conquista de um time brasileiro, a camisa branca celebra os 20 anos do Mundial.

No pátio, muitos torcedores já exibiam a nova camisa. Alguns aproveitaram a ida ao Beira-Rio para passar na loja do Inter e garantir o lançamento, enquanto outros comentavam que pretendem comprar nos próximos dias. Entre os colorados, a estética do uniforme foi praticamente unânime.

Já na entrada dos times em campo, ergueu-se em frente à Guarda Popular uma homenagem emocionante: um bandeirão com a imagem do Fernandão, vestindo a camisa nova, com a identidade visual da campanha de divulgação, que engloba a frase “a fé de todo o colorado” e “campeão mundial”, essa segunda escrita em japonês. Não teve torcedor que não marejou os olhos.

Depois, uma semelhança que chamou atenção. O primeiro gol do Inter começa em um balão, passa por uma casquinha de cabeça, uma arrancada, um passe perfeito e um atacante cara a cara com o goleiro. Dadas as devidas proporções, claro, a construção do contra-ataque lembrou o gol do Gabiru naquela manhã de 17 de dezembro de 2006.

Ao final da partida, um torcedor me chamou para fazer uma sugestão ousada no microfone da Gaúcha. Ele propôs que o Inter use, durante todo o ano, essa camisa branca, mesmo dentro de casa. Eu gostei da ideia dele. Muitos talvez não concordem em utilizar o uniforme dois dentro do Beira-Rio, causa estranheza mesmo, mas para mim essa é diferente, é especial e merece destaque.