Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Merece destaque
Opinião

Uma sugestão ousada para a direção do Inter

Colorado estreou camisa branca na goleada sobre o Vasco no último sábado (16)

Nani Chemello

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