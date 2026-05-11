Os pontos positivos do empate do Inter com o Coritiba

Inter empatou no fim. Flickr/Internacional / Divulgação

O jogo contra o Coritiba pode até deixar aquele sentimento de "dava para ter vencido", mas, dentro do contexto, é um resultado positivo. O Inter soma mais um ponto importante, segue sendo um visitante indigesto e mantém uma sequência que precisa ser valorizada, com apenas duas derrotas nos últimos 10 jogos do Brasileirão, o que mostra uma evolução do time.

Em um campeonato longo, consistência é importante, e, depois das primeiras rodadas, a equipe está correndo atrás para manter uma estabilidade.

Dentro da partida, o Inter foi superior em boa parte do tempo. Criou bastante, especialmente na segunda etapa. Teve volume, empurrou o adversário para trás e, por pouco, não saiu com os três pontos. O problema é que, quando se lança tanto ao ataque, acaba se expondo. O equilíbrio ainda precisa ser ajustado, e a bola parada segue exigindo atenção especial.

Individualmente, Vitinho merece destaque, talvez tenha retomado sua titularidade. Foi participativo, agressivo e mostrou novamente que pode ser uma peça importante nesse momento.

Vale registrar também a postura de Paulo Pezzolano. Vibrou com o empate como se fosse a última partida da vida dele. É um treinador disposto a deixar convicções de lado em nome do que é melhor para o time. Gosto disso, pois mostra envolvimento, identificação e vontade de vencer.

Por fim, é impossível não destacar o poder de reação desse time. O Inter mostrou, de novo, que não desiste. Um elenco que carece de maior qualidade técnica precisa exatamente dessa mentalidade, de competir até o último segundo. Isso será essencial para o restante do campeonato. Vamos, Inter!!!