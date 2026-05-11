Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Paixão Colorada
Opinião

Os pontos positivos do empate do Inter com o Coritiba

Colorado segue um visitante indigesto e mantém uma sequência que precisa ser valorizada

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS