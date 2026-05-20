O tamanho do desafio do Inter em Salvador

Última vitória do Inter no Barradão, pelo Brasileirão, foi em 2018. Ricardo Duarte / SC Internacional

Estive no Barradão ano passado, na derrota colorada na reta final do Brasileirão. A torcida do Vitória é impressionante.

O clima criado é totalmente favorável ao time da casa, o estádio está sempre lotado e seu formato, diferente pelo campo ficar abaixo do nível da rua de entrada, intimida de alguma maneira.

Historicamente, o Inter tem dificuldade de atuar lá. Apenas seis vezes o Colorado saiu vitorioso, sendo três neste século. Atualmente, o Vitória é o quarto melhor mandante da competição, conquistando 16 de 21 pontos possíveis em seu domínio.

O Flamengo é a maior prova do tamanho do desafio que o Inter vai enfrentar. Não só foi eliminado da Copa do Brasil pelos baianos, como foi derrotado por 2 a 0.

Vitória x Inter

Para o duelo deste sábado (23), o Inter vai jogar não só contra o elenco do Vitória, mas também contra todo esse ambiente de pressão. Não se pode, de maneira alguma, subestimar o adversário.

Mesmo com todo esse cenário, uma característica do time de Paulo Pezzolano me faz acreditar, pelo menos, no empate. O time vem mostrando, além de boa estratégia tática para as partidas fora de casa, um mental forte e preparado para bater de frente com os adversários, indiferente do contexto. Se o Vitória é um ótimo mandante, o Inter é um excelente visitante.

Não é fácil vencer o Santos na Vila Belmiro, não é fácil vencer o Corinthians em Itaquera, não é fácil arrancar um ponto do Flamengo no Maracanã. E o Inter esse ano conseguiu os três. Se entrar concentrado, o Inter tem capacidade de voltar para Porto Alegre com um bom resultado.