O saldo da não convocação dos colombianos para o Inter

O técnico Néstor Lorenzo optou por não convocar Borré e Carbonero para a disputa da Copa do Mundo.
A ausência de Rafael Borré não surpreende. Apesar da experiência, da liderança e da importância que possui dentro do grupo da Colômbia, o atacante passa por má fase dentro das quatro linhas. Além disso, enfrentava uma concorrência pesada, e até mesmo Viveros, artilheiro do Brasileirão, acabou ficando fora da lista.
Já a situação de Carbonero me causa um pouco mais de estranheza. O atacante aproveitou bem as oportunidades, especialmente nos amistosos da data Fifa do final de 2025, e nas últimas partidas pelo Inter. Pelo momento, parecia ter boas chances. No entanto, a preferência foi por Andrés Gómez, do Vasco, mais utilizado por Néstor nas partidas de março.
Para o Inter, o único ganho imediato é ter ambos disponíveis para enfrentar o Bragantino. Principalmente Carbonero, que faz muita diferença no time.
Mesmo assim, vejo um saldo mais negativo do que positivo. O clube precisa valorizar seus jogadores e, inevitavelmente, pensa em vendas futuras. Uma convocação para a Copa do Mundo aumenta a visibilidade no mercado. Além disso, existe o lado emocional que envolve vestir a camisa da seleção e atuar na maior competição do mundo.
O Inter agora precisa observar a resposta dos dois dentro de campo nessa última partida antes da parada. Espero que a frustração seja um combustível para reagir e dar uma resposta. Até porque ambos seguem em pré-listas e, em caso de problemas físicos ou mudanças de última hora, ainda podem aparecer entre os convocados.