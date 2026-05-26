O saldo da não convocação dos colombianos para o Inter

Dupla do Inter esteve presente em convocações do técnico Néstor Lorenzo. Ricardo Duarte / SC Internacional

O técnico Néstor Lorenzo optou por não convocar Borré e Carbonero para a disputa da Copa do Mundo.

A ausência de Rafael Borré não surpreende. Apesar da experiência, da liderança e da importância que possui dentro do grupo da Colômbia, o atacante passa por má fase dentro das quatro linhas. Além disso, enfrentava uma concorrência pesada, e até mesmo Viveros, artilheiro do Brasileirão, acabou ficando fora da lista.

Já a situação de Carbonero me causa um pouco mais de estranheza. O atacante aproveitou bem as oportunidades, especialmente nos amistosos da data Fifa do final de 2025, e nas últimas partidas pelo Inter. Pelo momento, parecia ter boas chances. No entanto, a preferência foi por Andrés Gómez, do Vasco, mais utilizado por Néstor nas partidas de março.

Para o Inter, o único ganho imediato é ter ambos disponíveis para enfrentar o Bragantino. Principalmente Carbonero, que faz muita diferença no time.

Mesmo assim, vejo um saldo mais negativo do que positivo. O clube precisa valorizar seus jogadores e, inevitavelmente, pensa em vendas futuras. Uma convocação para a Copa do Mundo aumenta a visibilidade no mercado. Além disso, existe o lado emocional que envolve vestir a camisa da seleção e atuar na maior competição do mundo.