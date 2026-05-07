O que tirar do título da Recopa Gaúcha

Equipe do Inter celebrando a vitória em Pelotas. Ricardo Duarte / SC Internacional

São dois os pontos positivos que o Inter pode tirar do título da Recopa Gaúcha. O principal deles é a recompensa para o torcedor do Interior.

Mesmo com protestos na chegada do ônibus em Pelotas no dia anterior, o apoio durante os 90 minutos foi intenso por parte dos mil colorados que foram ao Bento Freitas.

Na arquibancada, vendo e conversando com crianças que nunca foram ao Beira-Rio ou com idosos que nunca tinham assistido a um jogo do Inter in loco, me senti genuinamente feliz com o título. O sentimento não foi relacionado à taça, mas por essas pessoas que mereciam ver a vitória.

Dentro de campo, é difícil avaliar coletivamente um time alternativo, o que mostra a falta de qualidade do elenco. Poucas jogadas trabalhadas, gols que saíram de bolas na área e uma defesa que sofreu consideravelmente.

Individualmente, alguns jogadores deixaram claro novamente que o máximo que eles podem entregar para o clube é insuficiente para brigarem por titularidade ou, ainda, entrar em jogos da Série A.

Alan Patrick e Borré mostraram também o motivo do banco de reservas nos últimos jogos. O colombiano, apesar do gol, que espero que dê confiança para voltar a marcar no Brasileirão, desperdiçou chances claras. O camisa 10 até fez um primeiro tempo buscando protagonismo, mas no segundo caiu fisicamente.

O que se tira de bom da partida é o poder de reação. Mais uma vez, o Inter saiu atrás e, mesmo restando poucos minutos do segundo tempo, buscou o placar. Isso aconteceu em três dos últimos quatro jogos. Um mental forte que deve ser levado como receita para o restante da temporada. Vamos, Inter!