Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Paixão Colorada
Opinião

O que importa é classificar

Inter venceu o Athletic e está nas oitavas de final da Copa do Brasil

Nani Chemello

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