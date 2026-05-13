O que importa é classificar

Em partida com altos e baixos, Inter bateu o Athletic em casa. Ricardo Duarte / SC Internacional

O Inter entrou em campo para confirmar a vaga nas oitavas da Copa do Brasil, nesta terça-feira (12), e conseguiu. Em mata-mata, a classificação sempre vai importar mais do que o desempenho. Mas o jogo ruim do time serve de alerta.

A atuação colorada foi muito abaixo, o time subestimou o Athletic em vários momentos e sofreu com apagões defensivos preocupantes. Os muitos passes errados dificultaram qualquer controle da partida e deram confiança ao adversário, que, mesmo em inferioridade numérica, encontrou espaços para ameaçar. Ainda assim, o Colorado teve capacidade de reação para evitar que o cenário ficasse complicado.

Individualmente, Bernabei foi decisivo. Participou ofensivamente, deu assistências e marcou mais um gol. Allex também merece destaque pelo bonito gol. Borré, mesmo com vários erros, fez seu terceiro gol dos últimos três jogos, e parece ter retomado a confiança.

Podemos tirar duas constatações da vitória. A primeira é que a partida escancarou o motivo para o Inter atuar mais fechado contra a maioria dos adversários. Quando Pezzolano opta por um modelo com mais posse de bola, sem proteger os laterais, a equipe sofre independentemente da qualidade técnica do rival. A segunda é que Rochet não está merecendo uma sequência no gol. Ele falhou, de novo. Não é mais aquele goleiro seguro.

Agora, o foco precisa ser corrigir os erros apresentados e voltar a atenção para o Brasileirão.

Por fim, sugiro ao clube que dê ingresso gratuito para os 8.708 torcedores presentes nessa noite fria. Esses são fiéis.