O problema de Pezzolano para enfrentar o Bragantino

Não ter Bernabei é um dos grandes desafios que o Inter vai enfrentar no jogo contra o Bragantino no domingo (31). O argentino vem sendo o melhor atacante do elenco, com três gols e uma assistência nos últimos cinco jogos do Brasileirão. O recorte é ainda mais impressionante somando as partidas da Copa do Brasil, nas quais ele balançou as redes duas vezes e deu passe para mais um gol.
Contra o Vitória, Bernabei também foi o jogador mais perigoso. Finalizou três vezes e entregou três passes que poderiam ter um final melhor, se não fosse o erro de efetividade dos companheiros de ataque. Além disso, foi expulso injustamente. Muitas vezes podemos criticar o atleta por cartões tomados e expulsões displicentes, mas nesse caso nenhum dos dois lances era para punição. Infelizmente, Pezzolano precisará encontrar alguma solução.
Contra o Santos, partida em que o Inter venceu com Bernabei no banco de reservas, seu substituto foi Alan Rodriguez, que atuou como meia-esquerda e teve um bom desempenho. Agora, lesionado, o uruguaio não é uma opção.
Por já ter feito essa função, Allex surge como a melhor alternativa. O garoto acaba sendo um coringa, eu o pedi na função de Carbonero e agora peço na função de Bernabei. Mas dos jogadores disponíveis, foi quem já atuou na posição e entrou justamente por ali contra o Vitória, gerando algumas boas jogadas.
De qualquer forma, é uma perda quase irreparável para o Inter, que precisará encontrar outros meios para atacar o adversário e sair com os 3 pontos.
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