Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Paixão Colorada
Opinião

O problema de Pezzolano para enfrentar o Bragantino

Técnico precisa substituir Bernabei, desfalque do time colorado

Nani Chemello

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