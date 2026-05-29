O problema de Pezzolano para enfrentar o Bragantino

Contra o Botafogo, Allex atuou à frente de Bernabei. Ricardo Duarte / SC Internacional

Não ter Bernabei é um dos grandes desafios que o Inter vai enfrentar no jogo contra o Bragantino no domingo (31). O argentino vem sendo o melhor atacante do elenco, com três gols e uma assistência nos últimos cinco jogos do Brasileirão. O recorte é ainda mais impressionante somando as partidas da Copa do Brasil, nas quais ele balançou as redes duas vezes e deu passe para mais um gol.

Contra o Vitória, Bernabei também foi o jogador mais perigoso. Finalizou três vezes e entregou três passes que poderiam ter um final melhor, se não fosse o erro de efetividade dos companheiros de ataque. Além disso, foi expulso injustamente. Muitas vezes podemos criticar o atleta por cartões tomados e expulsões displicentes, mas nesse caso nenhum dos dois lances era para punição. Infelizmente, Pezzolano precisará encontrar alguma solução.

Contra o Santos, partida em que o Inter venceu com Bernabei no banco de reservas, seu substituto foi Alan Rodriguez, que atuou como meia-esquerda e teve um bom desempenho. Agora, lesionado, o uruguaio não é uma opção.

Por já ter feito essa função, Allex surge como a melhor alternativa. O garoto acaba sendo um coringa, eu o pedi na função de Carbonero e agora peço na função de Bernabei. Mas dos jogadores disponíveis, foi quem já atuou na posição e entrou justamente por ali contra o Vitória, gerando algumas boas jogadas.

De qualquer forma, é uma perda quase irreparável para o Inter, que precisará encontrar outros meios para atacar o adversário e sair com os 3 pontos.