O melhor substituto para Carbonero no Inter

Allex e Borré marcaram na vitória sobre o Athletic. Ricardo Duarte / SC Internacional

Com a suspensão, desnecessária, diga-se de passagem, de Carbonero, Paulo Pezzolano precisará mexer na sua escalação ideal para o jogo contra o Vitória. Alguns nomes surgem como opção para iniciar a partida.

Borré é o “mais atacante” das opções. Quando esteve ao lado de Alerrandro desde o começo, no jogo contra o Santos, foi bem, criou oportunidades para o centroavante, além de estar vivendo um momento de recuperação.

Alan Patrick, em outro momento, poderia ser escolhido. O Vitória, assim como o Inter, tenta deixar a bola com o adversário, e Alan teria essa característica de criação, de quebrar linhas. Mas, infelizmente, o camisa 10 vem sendo insuficiente fisicamente, o que ocasiona perdas de bola, passes errados e menos intensidade do que os concorrentes da posição.

Dois jogadores estão mais atrás, mas vi torcedores citando-os como possibilidade. Tabata, que recebeu algumas oportunidades recentemente e foi elogiado por Pezzolano, mas que difere muito em característica individual em relação a Carbonero. E Kayky, que se assemelha por ser o único ponta dessa lista que tem o drible como atributo principal, mas que até agora não teve desempenhos que justifiquem uma titularidade.

Por fim, minha preferência, o garoto Allex. De todos, é o que está com mais ritmo de jogo, foi titular em sequência recente. Atuando na posição de Carbonero, contra o Athletic, marcou um bonito gol, e é uma possibilidade de venda que surge para o Inter ainda nesse meio do ano.