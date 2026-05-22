Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Paixão colorada
Opinião

O melhor substituto para Carbonero no Inter

Cinco jogadores disputam a vaga do colombiano para o jogo contra o Vitória 

Nani Chemello

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