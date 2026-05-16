MSN? Não! Trio ABC

Fazia muito tempo que eu não assistia um jogo tão bom no Gigante!! Sinto muito pelo torcedor que não veio ao Beira-Rio, todos colorados mereciam presenciar o show do Colorado contra o Vasco!
Poderia elogiar todos os jogadores hoje, mas não tem como não destacar o trio de ataque. Gols, assistências, pré-assistências, todas as jogadas dos pés deles!
Aliás, o Inter marcou dois ou mais gols em todos os últimos sete jogos, vários criados ou finalizados pelos mesmos atletas.
Lembram daquele famoso trio de ataque do futebol mundial? Eu nem lembro mais, só vejo o ABC do Internacional! Alerrandro, Bernabei e Carbonero.