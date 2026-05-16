Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Show do Colorado
Opinião

MSN? Não! Trio ABC

Que vitória do Inter!!!!

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS