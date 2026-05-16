MSN? Não! Trio ABC

Colorado goleou o Vasco no Beira-Rio, com gols de Carbonero, duas vezes, Alerrandro e Bernabei. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Fazia muito tempo que eu não assistia um jogo tão bom no Gigante!! Sinto muito pelo torcedor que não veio ao Beira-Rio, todos colorados mereciam presenciar o show do Colorado contra o Vasco!

Poderia elogiar todos os jogadores hoje, mas não tem como não destacar o trio de ataque. Gols, assistências, pré-assistências, todas as jogadas dos pés deles!

Aliás, o Inter marcou dois ou mais gols em todos os últimos sete jogos, vários criados ou finalizados pelos mesmos atletas.