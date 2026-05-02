Meu pedido para o Inter contra o Fluminense

Inter venceu um dos últimos dez jogos contra o Fluminense. Ricardo Duarte / SC Internacional

Tenho alguns motivos para acreditar que esse é o melhor momento para enfrentar o Fluminense. O cenário de domingo, mesmo contra uma equipe mais qualificada, dá armas para o Inter buscar os três pontos.

O Fluminense vem de desgaste físico após atuar na altitude de La Paz, onde jogou todo o segundo tempo com um a menos.

Soma-se a isso uma lista de desfalques, principalmente Lucho Acosta e Martinelli, peças fundamentais para dar organização e consistência ao meio-campo.

Existe ainda a possibilidade de Zubeldía preservar mais jogadores, já que é necessário vencer o próximo jogo pela Libertadores. Além disso, o ambiente é de pressão sobre o técnico, questionado pelo momento de irregularidade do time.

É esse contexto que precisa ser aproveitado pelo Inter. Há poucos dias, o adversário era apontado como um dos times de melhor desempenho do país. Hoje, vive sua primeira turbulência na temporada.