Meu pedido para o Inter contra o Fluminense

Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Cenário favorável
Opinião

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Adversário chega em seu pior momento no ano

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS