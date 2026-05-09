Memória recente precisa ser exemplo para enfrentar o Coritiba

Dois mil colorados fizeram a festa no Couto Pereira. Jefferson Botega / Agencia RBS

Em meio ao período mais doloroso da história recente do Rio Grande do Sul, um jogo trouxe alívio e felicidade ao torcedor colorado. O Gre-Nal 442, que tinha um peso maior por tudo que acontecia no RS, foi disputado justamente no Couto Pereira, palco da próxima partida do Inter.

Dentro de campo, o jogo esteve longe de ser brilhante. Poucas chances, baixa qualidade, quase nenhuma emoção. Ainda assim, o Inter conseguiu ser superior, especialmente no segundo tempo, e venceu justamente por algo que precisa se repetir no sábado: efetividade. Criou pouco, mas aproveitou a oportunidade que teve.

O grande espetáculo daquela noite veio da arquibancada, festa que orgulhou os colorados. Mesmo com ampla maioria gremista, mandante no clássico, os cantos da Guarda Popular dominaram a transmissão durante praticamente todo o jogo. Foi uma demonstração absurda de apoio em um contexto extremamente complicado.

O duelo contra o Coritiba, neste sábado (9), precisa lembrar aquele clássico, dentro e fora de campo. O Inter não necessita de um desempenho bonito ou de criar inúmeras chances de gol, precisa competir, marcar forte e ser eficiente.

O cenário do confronto favorece isso. Tanto Inter quanto Coritiba preferem atuar sem a bola e, jogando em casa, pressionado pelos últimos resultados, o adversário deve assumir mais a iniciativa. É exatamente o contexto em que o time de Pezzolano costuma se dar bem.

Se time e torcida seguirem a receita do clássico de 2024, acredito em mais 3 pontos do Inter como visitante.