Mauricio Salgado encontrou a receita do sucesso

Inter bateu o Santos por 3 a 0 na Vila Belmiro. Lara Vantzen / SC Internacional

A arrancada do Inter finalmente aconteceu. A partida era contra um adversário direto na briga pelo G8 e a vitória foi incontestável. Mas tem um motivo para isso: Mauricio Salgado parece ter encontrado o caminho para as Gurias Coloradas. Pela terceira partida seguida, escalou jogadoras da base como titulares, e, não coincidentemente, venceu novamente.

Aninha foi destaque mais uma vez, com assistência em bela jogada individual e participação direta no segundo gol. Myka foi dona no meio-campo. Bianca Martins muito segura na defesa, nenhuma chance do Santos passou por erro dela. No segundo tempo, Joana entrou mantendo a intensidade necessária.

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As jovens têm potencializado o rendimento de atletas experientes, como Sole James e Darlene, que, sofrendo menos com desgaste ao longo do jogo, têm atuações decisivas.