Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Ninguém a salvo
Opinião

Inter protagonizou sua pior partida em 2026

O jogo já começou errado na escalação

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS