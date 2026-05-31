Inter protagonizou sua pior partida em 2026

Villagra fez sua pior partida desde que chegou ao Inter. ANDERSON ROMÃO / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Sem Bernabei, a escolha de Pezzolano por Alan Patrick interferiu diretamente na falta de intensidade do time na derrota por 3 a 1 para o Bragantino. Características totalmente diferentes.

Em certo momento, eu escrevi que Pezzolano não repetia os erros, mas ele voltou a escalar de maneira equivocada. Mesmo após boa sequência de Allex como titular, o jovem virou banco e não serviu nem para começar os dois jogos em que Carbonero e Bernabei estavam suspensos.

Com o andar da partida, o problema não esteve somente no treinador. Villagra fez seu primeiro jogo ruim com a camisa colorada. Fernando, atacante do Bragantino, deitou e rolou em cima de Bruno Gomes.

Carbonero perdeu a chance mais clara de gol, que poderia mudar o jogo. Victor Gabriel errou no primeiro gol e cometeu um pênalti quase amador. Anthoni falhou no gol de falta.

Outros jogadores, para não dizer todos, erraram passes demais, perderam muitos duelos individuais e tomaram decisões incompreensíveis.

Pezzolano, quando erra nos 11 iniciais, erra também com o andar do jogo. O Inter tomou uma roda no primeiro tempo e mesmo assim o técnico não mexeu no intervalo.

Esperou mais um gol adversário e vários lances perigosos pra fazer as primeiras trocas. Ninguém escapa da crítica dessa derrota.

Vamos para a Copa do Mundo em desespero após o pior desempenho do time em 2026. Faltam 24 pontos, com apenas mais uma rodada de primeiro turno a ser disputada.