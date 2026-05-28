Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Vaga na mão
Opinião

Gurias Coloradas crescem com classificação em cima do rival na Copa do Brasil Feminina 

Com vitória nos pênaltis sobre o Grêmio, Inter se garantiu nas oitavas de final 

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS