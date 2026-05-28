Gurias Coloradas crescem com classificação em cima do rival na Copa do Brasil Feminina 

Gabi Barbieri classificou as Gurias Coloradas. Inter / Divulgação

No primeiro clássico do ano, no Brasileirão, o Inter foi melhor, empilhou chances e desperdiçou. Resultado: uma derrota, naquele momento, inesperada. Agora a situação foi diferente. O Grêmio chegou em momento melhor e teve as oportunidades mais claras. Ao longo do jogo, o Inter equilibrou forças, mas não conseguiu gerar grande perigo.

As três zagueiras se destacaram. Sorriso honrou a faixa de capitã, Bianca Martins anulou as atacantes e Débora foi soberana na bola aérea. Lá na frente, algumas dificuldades. Sole, Darlene, Aninha e Valéria não se sobressaíram, mas Caty usou sua experiência pra ajudar o time a reagir no pior momento do time.

Se faltou técnica, sobrou garra e resiliência para levar a disputa aos pênaltis. Nas penalidades, toda essa vontade, que sobrou nos 90 minutos, virou tranquilidade.

Débora acertou no ângulo, depois, mesmo jovens, vindas da base, Joana e Alice tiveram categoria para marcar. Bianca falhou, mas isso não foi problema. Gabi Barbieri, goleira identificada com o Inter, que passou por uma fase difícil durante seu tempo fora do Colorado, mostrou o motivo de retornar. Brilhou, pegou dois e chorou na entrevista ao falar sobre sua recuperação. Desempenho merecido para uma goleiraça!

Com a classificação em cima do rival, as Gurias Coloradas crescem na competição! Deixo aqui meu agradecimento à torcida, principalmente às organizadas, pela presença no Beira-Rio! VAMOS, INTER!

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