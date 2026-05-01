Direção não pode repetir erro de 2025

Bernabei tem cinco gols e duas assistências em 2026. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

As informações de que Bernabei pode receber propostas da Europa no meio do ano me deixam preocupada. O Inter não pode se dar ao luxo de perder esse jogador na metade da temporada, mesmo se as cifras forem altas.

O histórico recente mostra o motivo. Em 2025, saídas relevantes não foram acompanhadas de reposições. Fernando Reges, agora aposentado, em entrevista à GZH, apontou esse fator como determinante para a luta contra o rebaixamento.

Naquela janela, além dele, nomes como Wesley, Gabriel Carvalho e Enner Valencia deixaram o clube, que não foi atrás de reforços. Com exceção de Fernando, nenhum deles vivia sua melhor fase no Inter, mas eram jogadores de qualidade, que acabaram fazendo falta. O resultado foi um elenco ainda mais fragilizado, incapaz de sustentar competitividade nos seis meses seguintes.

Repetir isso seria um erro. Desde o início da temporada, as limitações do grupo são evidentes. Mais do que contratar para qualificar, o Inter precisa manter seus titulares e as principais alternativas. O próprio Borré, que não merece mais vestir a camisa colorada, só pode sair se alguém for contratado para a posição.