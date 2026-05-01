Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Preocupação
Opinião

Direção não pode repetir erro de 2025

Inter precisa manter os principais jogadores até o final do ano

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS