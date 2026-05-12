As Gurias Coloradas tão voando!

As Gurias Coloradas viveram dois jogos em um na vitória sobre o Botafogo. O primeiro tempo foi muito abaixo do esperado, o Inter errou passes, teve dificuldade para controlar o meio-campo e acabou sendo surpreendido pela postura ofensiva da equipe carioca.
Aninha, muito bem marcada, ficou isolada durante boa parte da etapa inicial e até tentou mudar de lado em alguns momentos para encontrar espaço, mas sem sucesso. No meio, a ausência de Pati Llanos pesou bastante na construção das jogadas. Lele não conseguiu dar dinâmica nem organização à equipe.
O intervalo mudou completamente a partida. Mauricio Salgado ajustou o time na conversa de tom forte no vestiário e também nas substituições. Sacou Soll e Lele, colocou Joana e Pati Llanos, e o Inter virou outro. A equipe passou a controlar a posse, dominou e fez Darlene e Myka crescerem no jogo. O meio-campo encaixou, a circulação de bola melhorou e a pressão ofensiva apareceu.
O gol acabou sendo consequência natural da mudança de postura, e o placar poderia até ter sido maior diante do volume criado. Defensivamente, o Inter praticamente não sofreu. Vitória importante para consolidar a arrancada, confirmar a boa fase e afastar qualquer desconfiança sobre a evolução do trabalho. Bem demais, Gurias!
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲