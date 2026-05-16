A vitória vale mais do que apenas os três pontos

A pressão em cima de Rochet contra o Vasco será inevitável. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O jogo do Inter contra o Vasco será a última oportunidade de viver o Beira-Rio antes da pausa para a Copa do Mundo. Ou seja, serão mais de dois meses longe de casa.

Se vencer, o Inter passa o adversário, sobe na tabela, vai para os duelos fora de casa com mais confiança e deixa o torcedor com vontade de retornar ao Gigante, em maior número, para a sequência do campeonato e, claro, para as oitavas da Copa do Brasil. O time precisa entrar em campo ciente de que a partida representa uma impressão para o segundo semestre.

Chance para Rochet

Rochet sem dúvidas quer ir para a Copa do Mundo e tentar recuperar seu posto de titular da Celeste. Imagino que ele esteja fervilhando de ansiedade, ao ponto de falhar repetidamente em lances básicos e simples por estar com a cabeça em outro mundo.

Mas ele veste a camisa de um clube que não dá margem para tantos erros, o foco precisa estar nos 90 minutos pelo Inter, para daí sim pensar em Seleção.

A pressão em cima de Rochet contra o Vasco será inevitável. O goleiro vem de frequentes falhas ao longo do ano e já não agrada mais o torcedor, que o vaiou durante e ao final da partida contra o Athletic. A tendência inclusive, e deixo aqui meu posicionamento contrário a isso, é que ele seja vaiado já na escalação. É nesse cenário que o uruguaio precisa provar para o que veio.

Parafraseando o técnico Paulo Pezzolano: “Rochet tem que ter personalidade, como tem, e reverter isso.” É, o Inter e Rochet precisam.