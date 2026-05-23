A importância de o Gre-Nal feminino ser no Beira-Rio

Em 2022, 36.330 torcedores acompanharam a final do Brasileirão Feminino no Gigante. Jefferson Botega / Agencia RBS

O último jogo das Gurias Coloradas no Beira-Rio foi na final do Gauchão de 2024. Em 2025, nenhuma partida aconteceu no estádio principal do clube. Isso mesmo após anos em que o Gigante passou a ser mais usado pelo futebol feminino, entre 2021 e 2024, movimento que era promessa de campanha da atual gestão.

Em 2022, o Inter protagonizou um momento histórico ao quebrar o recorde de público do futebol feminino brasileiro na final do Brasileirão contra o Corinthians. A imagem de um Beira-Rio lotado provou que há interesse quando existe incentivo, divulgação e valorização da modalidade. Criar frequência ajuda o público a se acostumar, é como criar uma cultura.

Pensando nas atletas da Dupla, jogar ocasionalmente no estádio principal pode afetar no desempenho, visto que o ambiente é completamente diferente do que elas estão acostumadas. Por isso também a necessidade de fazer esse movimento mais vezes.

A Copa de 2027 estará em Porto Alegre, no Beira-Rio, e o futebol gaúcho tem a oportunidade e a responsabilidade de apoiar esse evento tão grandioso antes mesmo dele acontecer. O Inter deu um passo importante para cumprir seu papel.

Na próxima quarta, às 18h30min, a bola rola em jogo único e decisivo para definir quem avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. Os ingressos para sócios são gratuitos e para não sócios custam R$10.