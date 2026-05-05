Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Paixão Colorada
Opinião

A importância da Recopa Gaúcha para o Inter

Possível título não interfere na temporada do time

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS