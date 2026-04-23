Vitória do Inter pode significar algo maior do que a vantagem na Copa do Brasil

Bruno Henrique fez um belo gol no primeiro tempo. Ricardo Duarte / SC Internacional

O desempenho do Inter contra o Athletic esteve longe do ideal. O primeiro tempo foi burocrático, com dificuldade na saída de bola e pouca construção de jogadas. As principais chances vieram em chutes de fora da área, inclusive no belo gol do Bruno Henrique.

Defensivamente, a equipe voltou a cometer erros individuais preocupantes. O gol do Athletic nasce de uma sequência de falhas difíceis de explicar.

No segundo tempo, o cenário mudou. O time mostrou poder de reação, algo raro na temporada. Até aqui, só havia conseguido duas viradas, ainda no Gauchão, uma na estreia contra o Novo Hamburgo e a outra no Gre-Nal dos 4 a 2.

Bernabei foi peça-chave nessa postura da equipe. Correu do início ao fim, finalizou várias vezes, teve presença de área e começou e terminou a jogada do gol.

Após a virada, o Inter controlou o jogo com mais tranquilidade. O Athletic praticamente não criou, e o colorado ainda teve oportunidades para ampliar o placar.

Em mata-mata, vencer é mais importante do que jogar bem. Mas, para um time que vinha demonstrando fragilidade emocional quando saía atrás, essa vitória pode significar algo maior do que a vantagem. Pode ser um sinal de mudança de comportamento, e essa é notícia mais positiva da partida.

Pé-quente

O Estádio Orlando Scarpelli tem sido palco de alegrias para a torcida colorada! Nos últimos três anos, foram três jogos e três vitórias. Acho que o Inter pode jogar mais em Santa Catarina... Vamos, Inter!