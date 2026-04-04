Uma declaração para o meu parceiro de vida

O Inter esteve comigo em todas as fases da minha vida. Arquivo pessoal / Nani Chemello

Meu amor por ti vem de sangue.

Sangue dos meus avôs, um que ajudou na construção do Beira-Rio, e outro que é sócio há mais de 30 anos. Sangue das minhas avós, uma que ficou responsável por torcer comigo na noite de 16 de Agosto de 2006, e outra que chorou ao retornar ao estádio depois de oito meses afastada por problemas de saúde.

Sangue dos meus tios que participaram do movimento Interação, que ajudou a te reerguer no começo da década de 2000. Sangue da minha dinda que me levou para conhecer o Fernandão. Sangue do meu pai que não deixou de falar sobre ti um dia sequer desde que eu me conheço por gente. Sangue da minha mãe que com oito meses de gestação saiu com dor no corpo do Gigante de tanto xingar a arbitragem.

A primeira roupa que coloquei foi um tip top com teu símbolo.

Tive a infância repleta de alegrias por tudo que tu me proporcionaste. Na adolescência, um baque: em 2016, a separação dos meus pais veio acompanhada do teu rebaixamento. Ô, meu Inter, foi tão difícil. Mesmo no nosso pior momento juntos, eu estive do teu lado e tu do meu.

Em 2017, fiz parte do teu retorno com o futebol feminino e assinei um contrato para representar tua camisa nas categorias de base. Em 2020, descobri que queria transmitir o que sinto para os outros e, desde então, eu realizo um sonho todos os dias trabalhando contigo.

É, Inter, sangue a gente não escolhe, mas eu sei que a gente se escolheu. Obrigada por estar comigo independente da situação!

Parabéns, Sport Club Internacional, pelos 117 anos!