Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Paixão Colorada
Opinião

Pezzolano encontrou o melhor modelo de jogo para o Inter

Técnico consolidou seu trabalho com vitória fora de casa sobre o Corinthians

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS