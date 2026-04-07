Pezzolano encontrou o melhor modelo de jogo para o Inter

Inter fez 10 dos últimos 12 pontos disputados. Ricardo Duarte / SC Internacional

Para além do resultado, a vitória sobre o Corinthians retomou a confiança do torcedor do Inter no técnico Paulo Pezzolano. O time teve, mesmo em um primeiro tempo feio de assistir, uma proposta clara de não deixar o jogo rolar.

O empate nos primeiros 45 minutos fazia parte de uma estratégia para a torcida pressionar o time da casa. No intervalo, foi possível ouvir cantos de protesto contra o técnico e jogadores corintianos. O ambiente ficou favorável para o Inter arriscar um pouco mais na segunda etapa.

Ainda com foco na marcação, mas com os jogadores mais soltos, o time percebeu que podia sair com os três pontos, e se concentrou em aproveitar chances de contra-ataque. O gol saiu assim. Desarme de Mercado, Carbonero clareando o campo através de jogada individual, passe preciso e rápido de Vitinho e uma finalização incrível de Bernabei. Transição perfeita. Pontos para o técnico.

Aliás, a tentativa de Bernabei como meia funcionou. Nem ponta, nem lateral. O argentino tem intensidade e pulmão, menos erros de posicionamento, se sentiu protegido na defesa e com companhia no ataque.

Outros dois jogadores se afirmaram na titularidade: Villagra, inteligente e brigador, e Matheus Bahia, que mais uma vez protegeu a zaga sem deixar avanços pelo seu lado acontecerem.