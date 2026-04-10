O setor que Paulo Pezzolano deve explorar no rival

Inter e Grêmio se enfrentam pela quarta vez em 2026. Ricardo Duarte / SC Internacional

Dos clássicos da final do Gauchão até o duelo do próximo sábado, muita coisa mudou. O Inter se reinventou: mudou o esquema, ganhou solidez defensiva e passou a se comportar de forma diferente em campo, adicionando uma imprevisibilidade que antes não existia. Já o Grêmio evoluiu justamente no período das finais e teve sua melhor atuação naquela primeira partida, mas, desde então, piorou, e Luís Castro vive seu pior momento da temporada.

Além do coletivo, alguns jogadores, ou a falta deles, colaboram para os momentos distintos. Enquanto o Inter se reforçou com o bom condicionamento físico de Villagra, o Grêmio perdeu seu único lateral de segurança, Marlon. Paulo Pezzolano pode ganhar o jogo explorando essas duas posições, que se sobressaíram no rival nos últimos duelos.

Uma alternativa interessante é inverter Carbonero de lado. Não apenas para mudar o desenho, mas para criar uma superioridade técnica naquele setor. Ao longo da partida, Bernabei também pode aparecer pelo corredor direito, aumentando o volume, aproveitando seu chute de canhota, característica que fez o Inter vencer o Corinthians.

Outra opção, e aí sem alterar as peças de lugar, é utilizar Vitinho e Bruno Gomes de maneira mais ofensiva, com tabelas, passes rápidos e infiltração. Até porque, foi por ali que o Remo apresentou perigo e o City Torque chegou ao seu gol. Nessa possibilidade, Villagra aparece como peça importante de cobertura defensiva, para conter as investidas de Amuzu.