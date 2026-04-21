Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Baixa compreensível
Opinião

O pior erro da gestão Barcellos

A direção parece distante de compreender que o maior patrimônio do Inter é a sua torcida

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS