O peso do Gre-Nal deste sábado

Em 2024, o Inter venceu por 1 a 0 e aumentou a instabilidade gremista. Ricardo Duarte / SC Internacional

O Gre-Nal deste sábado (11) tem um papel importante na temporada colorada. O Inter está em evolução, chega melhor e conta com o fator local.

É preciso aproveitar o leve favoritismo que carrega. Vencer o clássico significa arrumar de vez a casa, por vários motivos.

O primeiro deles é voltar a vencer no Beira-Rio. O time tem uma dívida com o torcedor pela campanha ruim dentro de casa nesse campeonato, o que interfere diretamente no público presente nos jogos.

Os três pontos trazem uma confiança da torcida para comparecer ao Gigante com maior frequência ao longo do ano, relação que sempre foi determinante para os bons momentos do Inter.

A vitória traz também uma nova rota para o Brasileirão do Inter. Até agora, mesmo com a invencibilidade das últimas partidas, o objetivo principal segue sendo a fuga contra o rebaixamento.

Chegar aos 15 pontos significa passar algumas equipes na classificação e, provavelmente, ficar na primeira parte da tabela pela primeira vez em 2026, com distância segura para o Z-4. Considerando a sequência, uma arrancada pode fazer o clube pensar em metas maiores, como um G-8.

Por fim, mas não menos importante, a chance de aumentar a crise do rival. O Gre-Nal sempre teve esse peso, enquanto um se ergue, o outro se afunda. Considerando o que passa do lado gremista, uma vitória colorada pode ser definitiva para a queda do técnico Luís Castro.

Ganhar clássico é sempre bom, mas tem jogos com poder de mudar tudo, esse é um deles. Vamos, Inter!