Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Paixão colorada
Opinião

O peso do Gre-Nal deste sábado

Inter tem a oportunidade de complicar ainda mais a vida do rival

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS