O motivo para a grande vitória das Gurias Coloradas

Inter derrubou o último time invicto no Brasileirão. Gustavo Martins / Cruzeiro/Divulgação

As Gurias Coloradas voltam de Minas Gerais com três pontos surpreendentes e importantes. O Cruzeiro era o único invicto, e o Inter fez um enfrentamento de igual pra igual.

O bom desempenho se dá, em grande parte, por duas atletas da base, Aninha e Myka, escolhidas para iniciar a partida por Mauricio Salgado. Depois, pela entrada de Joana, que manteve o ritmo na saída de Aninha, e de Bianca, zagueira promissora que aproveitou mais uma oportunidade.

Com tantos desfalques, a base precisa ser valorizada, e o jogo de ontem provou isso. As jovens deram o fôlego e a intensidade que faltavam para o time.

O jogo, além de ter peças novas, foi de estratégia perfeita do Inter. Apostou nos contra-ataques, ligações diretas e subiu a marcação para forçar os erros das adversárias. Darlene e Valéria foram efetivas e não desperdiçaram as chances criadas. Lá atrás, a defesa foi sólida e a Gabi Barbieri fez boas intervenções.

O resultado devolve ao Inter a confiança necessária para uma arrancada que deixou de fazer nas rodadas anteriores, necessária para a briga pela classificação. Vamos, Gurias!