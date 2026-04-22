Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Bom desempenho
Opinião

O motivo para a grande vitória das Gurias Coloradas

Inter teve duas novas titulares oriundas da base

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS