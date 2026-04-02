O Inter entregou um ponto para o São Paulo

Carbonero entrou no segundo tempo. Renan Mattos / Agencia RBS

A impressão ao sair do Beira-Rio foi de um time satisfeito com o empate. Pelo menos o desenrolar do jogo aparentou isso.

A escalação foi confusa, muito pelos desfalques e a preservação dos colombianos após longa viagem, mas também por mexer mais ainda no time, tirando a titularidade de Matheus Bahia.

Ainda assim a equipe foi organizada na primeira etapa. O esquema se manteve, e tivemos uma evolução nas transições. Foi assim que saiu o gol, de pé em pé, em bonita jogada coletiva, com velocidade e raciocínio rápido.

O problema esteve todo no segundo tempo. Os jogadores começaram a cansar e, além de diminuírem a pressão em quem estava com a bola, não demonstravam força alguma para contra-atacar.

Elenco é insuficiente

As trocas demoraram a acontecer, principalmente a entrada de Carbonero. Alan Patrick, Paulinho e Bruno Henrique passaram mais tempo em campo do que deveriam. A falta de alternativas de alguém que segure a bola também atrapalhou, era o que o Inter precisava. Depois das substituições, o São Paulo já estava confortável na partida o suficiente para buscar o gol.

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Com o elenco mediano e defesa insegura, o Inter não pode ceder tantas tentativas de bola na sua área. Em algum momento, a falha acontece.

Apesar de ter entregado a bola para os adversários contra Santos e Chapecoense, em nenhuma das duas vitórias o Inter recuou tanto. Paulo Pezzolano tem créditos, mas, dessa vez, abdicou dos três pontos.

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