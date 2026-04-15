O equilíbrio que o Inter precisa na janela do meio do ano

Ronaldo Tavares é o goleador da Série B pelo Athletic. Mateus Dutra / Athletic

Depois de uma janela anterior que deixou a desejar, a direção do Inter parece disposta a buscar alternativas para qualificar o elenco, mesmo que isso venha acompanhado de um certo receio por parte do torcedor.

O nome no radar, trazido pelo Vaguinha, é o do centroavante português, Ronaldo Tavares, de 28 anos. Alto, forte fisicamente e vivendo a melhor temporada da carreira, Tavares surge como mais uma tentativa colorada de buscar um artilheiro. Avaliado em cerca de 1,5 milhão de euros, é o goleador da Série B pelo Athletic.

Existe um histórico recente que pesa contra essa contratação: atacantes que chegam no Inter e mais perdem do que convertem boas chances de gol. Além disso, Tavares tem caraterísticas semelhantes as de Alerrandro, são jogadores com presença de área e que atacam o espaço, que apresentaram um grande momento ao longo de toda a carreira. Por isso, investir novamente em um centroavante exige convicção.

A possibilidade de observá-lo no confronto contra o Athletic ajuda a diminuir as suposições e trazer uma análise mais concreta. Ainda assim, a discussão vai além, pois é preciso equilibrar a oportunidade de mercado com a responsabilidade de investimento.

Se a ideia for contratar Ronaldo Tavares para chegar e disputar posição entre os principais nomes do setor, faz mais sentido. Agora, se for mais uma aposta para compor elenco, prefiro ter João Bezerra, talento da base, como terceira opção.

O interesse em Ronaldo, pelo menos, mostra que a direção já está atenta ao mercado do meio do ano, que pode ser decisivo para um segundo semestre estável e seguro.