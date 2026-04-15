Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Paixão Colorada
Opinião

O equilíbrio que o Inter precisa na janela do meio do ano

Centroavante de 28 anos entrou no radar da direção colorada

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS