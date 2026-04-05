Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Jogo de seis pontos
Opinião

O caminho para que o Inter vença fora de casa

Paulo Pezzolano precisa encontrar o equilíbrio da equipe

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS