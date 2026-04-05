O caminho para que o Inter vença fora de casa

Inter conquistou mais pontos fora de casa do que no Beira-Rio. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Inter vai a São Paulo para um jogo de seis pontos. No melhor dos cenários, passa o Corinthians e se afasta da zona de rebaixamento. No pior, vê o Corinthians se distanciar e torce por resultados paralelos para não voltar ao Z-4. Um empate não é de todo ruim, mas vencer fora de casa é fundamental pelos pontos perdidos no Beira-Rio. E eu acredito na vitória.

O adversário está cheio de desfalques, sem vencer há oito jogos, e o Inter precisa se aproveitar disso e sair na frente para colocar a pressão da torcida contra a equipe da casa. Para alcançar esse objetivo, vejo como primordial uma escalação próxima daquela que superou o Santos, no jogo mais equilibrado do time no Brasileirão até aqui, com marcação forte, mas com muitas chances de gol.

Gostaria do retorno de Matheus Bahia à lateral, além de Vitinho na titularidade após cumprir suspensão. Deixaria Alan Patrick e Borré no banco de reservas. Minha trinca de volantes teria Villagra, Paulinho e Alan Rodriguez (ou Bruno Henrique). Testaria Carbonero e Alerrandro como dupla de ataque.