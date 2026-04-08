Novo momento de Alan Patrick é benéfico ao Inter

Alan Patrick tem 4 gols e 2 assistências em 2026. Ricardo Duarte / SC Internacional

Eu sou fã do futebol de Alan Patrick. É o camisa 10 clássico que todo torcedor quer ver no seu time. Colabora com gols e assistências, é inteligente, habilidoso, e tem a capacidade de mudar uma partida como poucos. Por tudo isso, o Inter criou uma “Alan Patrick dependência” nos últimos 4 anos. Mas isso mudou.

Paulo Pezzolano encontrou um jeito de jogar que dispensa um articulador. Focado em transição, velocidade, intensidade e força física, o estilo de jogo atual funciona sem Alan. E isso é ponto positivo: se quiser ou precisar mudar a estratégia, tem um jogador extremamente qualificado para isso.

A situação gera também dúvida nos adversários, uma imprevisibilidade que antes não existia. O técnico rival deve, obrigatoriamente, preparar o time de maneiras diferentes para enfrentar o Inter com ou sem o camisa 10.

Esse novo momento exige gestão de grupo, que é conduzida com perfeição por Abel Braga e Pezzolano. Eles evitam qualquer polêmica ao redor do assunto: o jogador deixa a vaidade de lado, entende seu papel na equipe e não se incomoda com o banco, pois coloca o time à frente do individual.