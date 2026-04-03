Momento difícil para as Gurias Coloradas

Inter está na 10ª posição, com 8 pontos. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

Péssima semana para as Gurias Coloradas.

Além dos resultados ruins contra Grêmio e Mixto, Mauricio Salgado perdeu mais uma titular por lesão: Jordana, a melhor volante do time, rompeu o LCA e está fora da temporada.

Sem Jordana, Eskerdinha e Julia Bianchi, o técnico precisou fazer mais alterações para enfrentar o Mixto, e a equipe sentiu isso. O primeiro tempo foi de um desempenho abaixo do esperado e já apresentado anteriormente.

Para a segunda etapa, uma lição. As meninas da base precisam ganhar mais oportunidades. Foi a partir das entradas de Aninha e Joana que o Inter criou volume de jogo. Poderia, e merecia, sair com a vitória, se não fosse a grande atuação da goleira adversária, responsável por manter o 0 a 0 no placar.

A sequência, que deveria servir para uma arrancada, veio como um choque de realidade. Ainda tem muito campeonato pela frente, mas a tendência, pelos desfalques e pelos fortes adversários, é o meio de tabela.