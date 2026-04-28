Me ajuda a te ajudar, Borré

Borré tem 25 gols em 97 jogos com a camisa colorada. Renan Mattos / Agencia RBS

No começo do ano, após Rafael Borré marcar contra o Flamengo, no Maracanã, escrevi sobre o momento do atacante e a importância da recuperação dele para o Inter. Naquele período, tive esperança de ver aquele Borré que tanto esperei quando foi contratado, principalmente pelos valores envolvidos, tanto na compra, quanto no salário.

Infelizmente, o cenário de 2025 tem se repetido. Borré está na sua maior seca de gols pelo clube, são 13 jogos sem marcar, e perdeu posição, merecidamente, para Alerrandro.

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Sempre enxerguei nele vontade, entrega, dedicação tática e tentativas criadas, isso nunca esteve em pauta. Mas, sem dúvida, eu quero ver bola na rede. A carreira de um atacante é movida por gols ou, pelo menos, assistências, e nisso ele está devendo.

Pesa ainda o fato de ser o jogador mais bem pago do elenco, em um momento em que o clube precisa enxugar contas. Isso, claro, é de responsabilidade da direção, mas não dá para excluir do contexto.

Agora veio a gota d’água. Em entrevista recente para a jornalista Anita Caicedo, sua esposa, Borré demonstrou não compreender, ou achar injustas, as críticas recebidas, principalmente na reta final e difícil de 2025. Mas o que ele esperava? A torcida estava em desespero por um possível rebaixamento, é inevitável a pressão em cima dos atletas.

Já é um jogador, com razão, contestado. Não existia necessidade de se expor dessa forma. As falas serviram para esgotar a paciência da torcida. Está na hora de pensar no futuro do Inter sem o colombiano.