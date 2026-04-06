Inter precisa retomar o fator Beira-Rio

Beira-Rio completa 57 anos nesta segunda-feira (6). Ricardo Duarte / SC Internacional

Erguido sobre as águas pelos próprios torcedores e inaugurado há exatos 57 anos, em uma história linda que marca a relação entre clube e torcida, o Beira-Rio se tornou uma arma colorada.

Logo após sua inauguração, o time sentiu toda a força do novo estádio. Conquistamos três Brasileirões e a sequência do octa.

A Copa do Brasil de 1992 também foi lá. Vivi na infância mais alguns momentos que tiveram o Beira-Rio como palco: duas Libertadores, duas Recopas, uma Sul-Americana e alguns Gauchões. Tudo isso conquistado na nossa casa, diante de muita festa da nossa torcida.

As reformas da Copa do Mundo levaram um público diferente ao estádio, não só aqui, mas no país todo. Ainda assim, o Beira-Rio seguiu sendo fator importante. Mas nos últimos três anos a situação mudou. Várias eliminações, muitas derrotas e alguns títulos e comemorações de adversários.