Evento no Museu do Inter discute combate ao feminicídio e à violência contra a mulher

Participantes do evento “Mulheres na Arquibancada e o Combate ao Feminicídio”. João Guilherme Dullius / Divulgação

Em um cenário em que a violência contra a mulher estampa os jornais diariamente, iniciativas que promovem o debate precisam ser destacadas.

Foi exatamente isso que propôs o evento “Mulheres na Arquibancada e o Combate ao Feminicídio”, idealizado pelo núcleo feminino da Guarda Popular, com apoio do Relacionamento Social e do Museu do Inter, local que abriu as portas para o encontro.

Cerca de 100 mulheres, além de alguns homens e meninos, participaram da atividade neste sábado (18).

A programação reuniu profissionais de diferentes áreas, oferecendo várias abordagens sobre o tema. As advogadas Amábile Mendes, Mariana Mazoni e Marli Graczyk trouxeram um panorama jurídico, explicaram a Lei do Feminicídio, apresentaram dados, detalharam os diferentes tipos de violência e orientaram sobre caminhos possíveis para mulheres que buscam sair de situações abusivas.

No campo da psicologia, Sabrina Barros e Carolina Paloschi falaram sobre como o feminicídio é só o ponto final de uma sequência de violências que começa de forma quase imperceptível. Sinais de relacionamentos abusivos, dependência emocional, impacto na autoestima e a necessidsde de rede de apoio e acompanhamento profissional foram alguns pontos debatidos.

Trazendo experiências reais, uma voluntária da Casa Mulheres Mirabal e duas vítimas que sobreviveram à violência compartilharam suas histórias. Uma delas, inclusive, destacou o papel da Força Feminina Colorada (torcida organizada) no seu processo de reconstrução, encontrando no Inter um sentido de pertencimento.

Encerrando a programação, a assistente social e faixa preta de karatê Giovana Aguirre realizou uma demonstração prática de defesa pessoal, oferecendo orientações básicas que podem ajudar em situações de perigo.

A iniciativa reforça a importância de ações sociais dentro do futebol e evidencia a arquibancada como aliada das mulheres.