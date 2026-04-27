Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Paixão Colorada
Opinião

Dívida de Pezzolano pode esperar 

Momento do Inter exige outras prioridades 

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS