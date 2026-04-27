Dívida de Pezzolano pode esperar 

Carbonero e Alan Patrick vêm revezando na titularidade nos últimos jogos. Ricardo Duarte / SC Internacional

Na coletiva após o empate com o Botafogo, no último sábado (25), Paulo Pezzolano falou sobre Alan Patrick e Carbonero jogarem juntos. O uruguaio deixou claro seu desejo:

— É uma dívida minha encaixar eles com um coletivo ofensivo e defensivo bom. É uma dívida que eu penso todos os dias, porque são jogadores de grande nível que necessitamos dentro de campo.

Os dois têm qualidade acima dos demais com a bola no pé, uma dupla que em condições ideais faria diferença, mas que, atualmente, estão abaixo do que o torcedor espera.

Alan Patrick precisa ser utilizado mais avançado, porque, ao recuar para buscar o jogo, tem comprometido. Quando titular, pouco aparece, quando entra ao logo da partida, passa a impressão de estar em uma rotação abaixo do restante do time.

E Carbonero, apesar de ainda ser a individualidade capaz de decidir, como foi no sábado, e que para mim é titular indiscutível justamente por isso, também está longe de ser o mesmo de 2025.

A dupla não vem gerando efeito positivo. Quando atuaram juntos na titularidade, em oito dos 13 jogos do Brasileirão, não protagonizaram muitos momentos que justifiquem a escalação.

Eu entendo a ideia de Pezzolano, adoraria ver os dois desempenhando melhor individualmente e como parceiros de ataque, mas isso exige novas alternativas de marcação e significa um time com menos intensidade.

Por isso, essa dívida pode esperar, pelo menos até os treinamentos da pausa para a Copa do Mundo. A prioridade precisa ser o resultado, com ou sem os dois jogadores de melhor nível técnico do elenco.