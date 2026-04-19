Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Em pleno Beira-Rio
Opinião

Derrota do Inter para o Mirassol é consequência da bagunça de Pezzolano

Mais um choque de realidade pro torcedor colorado

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS