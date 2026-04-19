Derrota do Inter para o Mirassol é consequência da bagunça de Pezzolano

O simples também precisa ser um fator no futebol. O Inter encontrou as vitórias com um time fechado, com Pezzolano abrindo mão de suas convicções. Contra o Mirassol, talvez por prepotência, por subestimar o adversário, revogou dessa ideia e retornou à formação de sua preferência.
Além da maneira de jogar, mais improvisações foram feitas. O técnico deslocou Bruno Gomes para acomodar o limitado Braian Aguirre. O primeiro gol do Mirassol sai de uma jogada que passou de um lado para o outro dentro da área colorada, sem que nem um lateral, nem outro, fechasse o espaço.
Por ter a posse de bola, o Inter voltou a apresentar dificuldade de criação. O meio-campo foi pouco combativo, a defesa se atrapalhou, e os atacantes pouco tiveram oportunidade de tocar na bola.
No intervalo, já com 2 a 0 contra, Pezzolano tentou consertar algumas questões substituindo Aguirre para a entrada de Carbonero e recuando Allex para a lateral. Isso devia ter sido feito antes dos primeiros 45 minutos, porque o Mirassol, com o resultado, conseguiu se fechar e a partida tomou um rumo muito complicado.
O gol nos acréscimos não deixou chance alguma de reação para o empate. O objetivo dos 45 pontos ficou escancarado após desperdiçar uma arrancada com dois jogos em casa. O Inter precisa entender, de uma vez por todas, que é um time ruim, e, para ter bons resultados novamente, precisa jogar como tal.