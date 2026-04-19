Derrota do Inter para o Mirassol é consequência da bagunça de Pezzolano

Inter precisa entender que é um time ruim, e, para ter bons resultados, precisa jogar como tal. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O simples também precisa ser um fator no futebol. O Inter encontrou as vitórias com um time fechado, com Pezzolano abrindo mão de suas convicções. Contra o Mirassol, talvez por prepotência, por subestimar o adversário, revogou dessa ideia e retornou à formação de sua preferência.

Além da maneira de jogar, mais improvisações foram feitas. O técnico deslocou Bruno Gomes para acomodar o limitado Braian Aguirre. O primeiro gol do Mirassol sai de uma jogada que passou de um lado para o outro dentro da área colorada, sem que nem um lateral, nem outro, fechasse o espaço.

Por ter a posse de bola, o Inter voltou a apresentar dificuldade de criação. O meio-campo foi pouco combativo, a defesa se atrapalhou, e os atacantes pouco tiveram oportunidade de tocar na bola.

No intervalo, já com 2 a 0 contra, Pezzolano tentou consertar algumas questões substituindo Aguirre para a entrada de Carbonero e recuando Allex para a lateral. Isso devia ter sido feito antes dos primeiros 45 minutos, porque o Mirassol, com o resultado, conseguiu se fechar e a partida tomou um rumo muito complicado.