Chance para usar talento da base

Alisson atuou em quatro jogos do Gauchão em 2026. Ricardo Duarte / SC Internacional

Algumas opções aparecem como solução: Braian Aguirre, Alisson e Allex.

Fiquei surpresa com a informação de que Paulo Pezzolano testou a linha defensiva com Bruno Gomes atuando pelo lado esquerdo e Braian Aguirre na direita.

Aguirre, que já chegou a ser utilizado na esquerda em alguns momentos, não seria minha escolha por limitações técnicas. Ainda assim, o que mais chama atenção é a possibilidade de deslocar Bruno Gomes, movimento que pode comprometer o que vem dando certo.

Allex surge como mais uma alternativa de improvisação. Já foi acionado nessa função na final do Gauchão e, mesmo em um cenário adverso, cumpriu bem o papel. Fez o simples, o “feijão com arroz” e o resultado ficou longe de passar por ele.

Ainda assim, a opção que mais me agrada é Alisson. O jovem teve uma estreia complicada no ano passado, quando acabou expulso em um contexto difícil, mas é precipitado fazer qualquer julgamento em cima de um menino de, até então, 17 anos. No Gauchão, mostrou qualidades, fez boas partidas e deixou claro que é um talento a ser lapidado, e embora tenha retornado ao sub-20, merece nova chance.