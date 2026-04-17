Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Paixão colorada
Opinião

Chance para usar talento da base

Garotos do Celeiro de Ases precisam de mais oportunidades

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS