Chance para usar talento da base

O Inter chega para o duelo contra o Mirassol com uma única dúvida na escalação. Com a suspensão de Bernabei e a possibilidade de Matheus Bahia ser desfalque por conta de um desconforto muscular, cenário que ganha força pela ausência do jogador nos treinos da semana, a lateral esquerda está em aberto.
Algumas opções aparecem como solução: Braian Aguirre, Alisson e Allex.
Fiquei surpresa com a informação de que Paulo Pezzolano testou a linha defensiva com Bruno Gomes atuando pelo lado esquerdo e Braian Aguirre na direita.
Aguirre, que já chegou a ser utilizado na esquerda em alguns momentos, não seria minha escolha por limitações técnicas. Ainda assim, o que mais chama atenção é a possibilidade de deslocar Bruno Gomes, movimento que pode comprometer o que vem dando certo.
Allex surge como mais uma alternativa de improvisação. Já foi acionado nessa função na final do Gauchão e, mesmo em um cenário adverso, cumpriu bem o papel. Fez o simples, o “feijão com arroz” e o resultado ficou longe de passar por ele.
Ainda assim, a opção que mais me agrada é Alisson. O jovem teve uma estreia complicada no ano passado, quando acabou expulso em um contexto difícil, mas é precipitado fazer qualquer julgamento em cima de um menino de, até então, 17 anos. No Gauchão, mostrou qualidades, fez boas partidas e deixou claro que é um talento a ser lapidado, e embora tenha retornado ao sub-20, merece nova chance.
Diante do momento do clube, este é justamente o tipo de situação em que a base pode e deve ser utilizada. O jogo contra o Mirassol se apresenta como uma oportunidade pertinente para isso.