A principal arma do Inter para enfrentar o Botafogo

Villagra e seu parceiro terão papel fundamental na proteção da entrada da área. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O desafio contra o Botafogo tende a ser o mais difícil do Inter desde o duelo contra o São Paulo. O adversário tem individualidades de muita qualidade, capazes de decidir em um lance se tiverem espaço.

O time carioca utiliza muito bem seus volantes para infiltrar na área. Não por acaso, os jogadores dessa posição são os goleadores do time. Isso liga o alerta para Villagra e seu parceiro, seja Bruno Henrique ou Paulinho, que terão papel fundamental na proteção da entrada da área.

Pelos lados, Vitinho e Bernabei precisarão ajudar nos corredores para conter os avanços dos laterais, que são peça importante na construção ofensiva do Botafogo. Nesse cenário, a possível volta de Matheus Bahia ao time titular pode ser um diferencial, oferecendo mais segurança defensiva e liberando Bernabei para apoiar com qualidade.

Conseguindo executar bem a marcação, o Inter pode explorar o ponto fraco do adversário, que vai de acordo com o que de melhor tem o time de Pezzolano: a transição rápida. O Botafogo tem uma proposta de pressão alta, mas costuma deixar espaços nas costas da defesa, tanto pelo centro, quanto pelos lados. Por isso, eu optaria por Carbonero na titularidade. O colombiano pode ser decisivo explorando a velocidade.

Outro fator que pesa a favor do Inter é o palco do jogo. No Mané Garrincha, diferente do Nilton Santos, o gramado é natural, não desequilibrando a favor do time da casa.