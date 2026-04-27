Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

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Notícia

A palavra mágica que deve reger o Inter no Brasileirão

Contra o Botafogo, Colorado se impôs, mostrou vontade e poder de reação

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS