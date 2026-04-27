A palavra mágica que deve reger o Inter no Brasileirão

Inter também precisa trazer esse espírito para os jogos no Beira-Rio. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

Faltam 31 pontos. Dentro do cenário de luta contra o rebaixamento, o ponto conquistado contra o Botafogo, fora de casa, é bom. Ainda mais pelo contexto do jogo.

A escalação mais uma vez foi surpreendente. Paulo Pezzolano ousou, mas não errou, ao optar por Allex na função de protetor de Bernabei. Alerrandro e Carbonero foram boas escolhas para a dupla de ataque. Os três merecem sequência.

O primeiro tempo foi fraco em tudo para os dois times. Nenhuma grande chance, muitos erros de passe e duas equipes que pareciam com receio de arriscar. Bem diferente do segundo tempo.

O Botafogo foi pra cima e, na qualidade de um jogador de Copa do Mundo, de maneira que isento as falhas coloradas, fez o primeiro gol.

Aí que entra a palavra mágica que deve reger o time: atitude. O Inter se impôs, mostrou vontade e poder de reação.

Empatou logo na sequência com o que de melhor tem o time de Pezzolano: a transição rápida. Belo passe de Bernabei quebrando linhas, Alerrandro aproveitando a oportunidade com assistência primordial e Carbonero, com velocidade, contando com a ajuda do goleiro.

O segundo revés aconteceu e, de novo, o Inter não desistiu. Gol de Bernabei, o melhor jogador colorado no momento, no seu elogiável modo chuta-chuta.