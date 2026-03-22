Vitória do Inter veio pelos pés e mãos conhecidos da torcida

Duas jogadoras identificadas com o clube foram essenciais para a vitória sobre o Atlético-MG pelo Brasileirão Feminino.
Testada diversas vezes pelas atacantes e meias do Atlético, a goleira Gabi Barbieri, recontratada no começo deste ano, fez defesas difíceis à longa distância, importante para recuperar a confiança após o gol sofrido contra o Bragantino, na rodada anterior. Gabi também foi responsável por duas defesas em que as atacantes saíram na cara do gol colorado. Para mim, a melhor em campo.
A zagueira Sorriso, também de volta ao Inter nessa temporada, foi providencial! Além de marcar o gol da vitória, foi certeira na defesa, afastando várias bolas que geravam perigo.
O desempenho coletivo não foi dos melhores, mas os três pontos deixam o Inter na zona de classificação e com confiança para o clássico Gre-Nal do próximo sábado (28).