Vitória do Inter veio pelos pés e mãos conhecidos da torcida

Elenco do Inter contra o Atlético-MG na vitória de 1 a 0. Lara Vantzen / Inter, Divulgação

Duas jogadoras identificadas com o clube foram essenciais para a vitória sobre o Atlético-MG pelo Brasileirão Feminino.

Testada diversas vezes pelas atacantes e meias do Atlético, a goleira Gabi Barbieri, recontratada no começo deste ano, fez defesas difíceis à longa distância, importante para recuperar a confiança após o gol sofrido contra o Bragantino, na rodada anterior. Gabi também foi responsável por duas defesas em que as atacantes saíram na cara do gol colorado. Para mim, a melhor em campo.

A zagueira Sorriso, também de volta ao Inter nessa temporada, foi providencial! Além de marcar o gol da vitória, foi certeira na defesa, afastando várias bolas que geravam perigo.