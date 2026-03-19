Vitória do Inter na conta do Pezzolano

Vitória colorada em Santos. Ricardo Duarte / SC Internacional

Sem dúvida foi uma escalação arriscada. Pezzolano apostou no clássico 4-4-2 e deixou jogadores mais habilidosos no banco. A nominata inicial era fraca, mas gostei da ideia tática.

A marcação melhorou, mas o filme estava se repetindo. Chances criadas, pouca efetividade e uma falha individual na defesa.

Mas aí veio o técnico novamente: quando o Santos estava melhor, ele preencheu o meio-campo. A cartada final: Carbonero no lugar de Borré.

A comemoração após o apito final mostrou que Paulo Pezzolano ganhou o grupo de jogadores.

Resultado justo, para coroar o bom trabalho do treinador, e vitória para dar esperança ao torcedor! Vamo Inter!!!