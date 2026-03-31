Nani Chemello

Nani Chemello

Voz da torcida Colorada na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Inter.

Paixão colorada
Opinião

Tinga quer investir no Inter! Saiba como 

Ídolo colorado já começou a se movimentar nos bastidores 

Nani Chemello

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS