Tinga quer investir no Inter! Saiba como 

Tinga foi o convidado do Sem Filtro desta segunda-feira (30) GZH / YouTube / Reprodução

Uma boa notícia para o torcedor colorado: Paulo César Tinga revelou, com exclusividade ao Sem Filtro, o desejo de construir um novo CT para o Inter. A declaração me surpreendeu, e não é apenas discurso. O ex-jogador já entrou em contato com empresários para expor sua ideia.

Tinga identificou que a estrutura defasada e a distância para o Celeiro de Ases são dois dos principais problemas do clube nos últimos anos. Diante disso, ele pretende contribuir com um investimento marcante, que deixe um legado eterno para a instituição e para a torcida.

Como exemplo, o ídolo citou o rival, que contou com Marcelo Marques na compra e doação da Arena, ação que será sempre lembrada com gratidão pelos gremistas.

Para tirar o projeto do papel, Tinga pretende unir empresários colorados, que hoje ele acredita não investirem no clube por desconfiança em relação à gestão atual, mas vê Abel Braga e Fabinho Soldado como nomes que podem resgatar a credibilidade colorada.

Tinga também pretende envolver o torcedor. Ele confia na força da torcida para alguma colaboração financeira, pegando como exemplo a campanha do tijolo, fundamental na construção do Beira-Rio.

Sobre o local das novas instalações, Tinga foi direto sobre manter o CT na orla do Guaíba, onde hoje está o Parque Gigante. “Quando sobe o drone, a gente vê o estádio em uma localização ímpar. Por que não fazer também o melhor CT do Brasil naquela orla?”, destacou.

Estou ansiosa para os próximos capítulos dessa iniciativa. Se acontecer, será histórico!