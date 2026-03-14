Os erros técnicos e do técnico do Inter

Gurias Coloradas ficaram no 1 a 1 com as Bragantinas. Lara Vantzen / Internacional / Divulgação

O Inter tinha tudo pra sair com uma vitória contra o Bragantino, em casa, mas acabou desperdiçando essa oportunidade por erros técnicos e do técnico.

A escalação inicial tinha Jordana, porém a volante sofreu com dores no joelho no aquecimento e Caty, atacante, foi escolhida por Maurício Salgado para entrar no lugar. Pra mim esse foi o erro do técnico.

Caty é boa jogadora, mas o meio-campo ficou pouco preenchido. Júlia Bianchi acabou ficando afastada do ataque, precisou voltar muito para ajudar no início da construção das jogadas. Durante a primeira etapa, o Bragantino se aproveitou dessa situação e foi melhor na partida, abrindo o placar.

No segundo tempo o time do Inter melhorou. A entrada da meio-campista Pati Llanos e das jovens Aninha e Gabi Inácio deixou o time mais compacto e mais veloz. Com volume ofensivo, as Gurias Coloradas chegaram ao empate.

Mesmo com o erro do treinador, algumas jogadoras estiveram abaixo tecnicamente. Darlene, destaque nos dois primeiros jogos, não conseguiu repetir as boas atuações. A volante Lelê também deixou a desejar, errou muitos passes.

O resultado foi ruim, era jogo para três pontos, mas o segundo tempo mostrou que a equipe pode evoluir.