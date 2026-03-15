O torcedor do Inter está próximo do pior sentimento que existe

O time precisa aproveitar enquanto a torcida ainda demonstra indignação. Duda Fortes / Agencia RBS

Ao acabar o Brasileirão de 2025 dependendo de incompetência dos adversários, o torcedor não previa que a situação podia piorar. No entanto, a direção conseguiu chegar ao porão do fundo do poço ao enfraquecer um elenco que já era ruim.

Paulo Pezzolano está tentando novas alternativas. Bernabei foi colocado mais à frente e Carbonero deslocado para a direita no lugar de Vitinho, enquanto Matheus Bahia estreou na lateral.

Nos minutos iniciais, a estratégia parecia funcionar. Bernabei teve chances de marcar. Mas o filme foi o mesmo de todos os outros jogos do Brasileirão. Uma tentativa do adversário, um gol. Algumas oportunidades desperdiçadas do lado colorado. Mais do mesmo.

O torcedor está cansando, está quase anestesiado, perto de chegar do pior sentimento que existe, que é a indiferença. O time precisa aproveitar enquanto a torcida ainda demonstra indignação.